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برلمان

طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم خاص بالتابلت وتوقيت توزيعه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن تمسكه بتوزيع التابلت فى "سبتمبر 2018"، مشيرا إلى أنه يطالب بتأجيل توزيعه إلى سبتمبر 2019 أو 2020.

وتابع "كمال الدين" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" قائلا: "ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي مع الوزير حول هذا الموضوع ولكنه متشبث برأيه فقط".

وأضاف "كمال الدين" أن التابلت يكلف الدولة 703 مليارات جنيه، مؤكدا أن توزيعه على الطلاب سيكون تجربة والتجربة قابلة للفشل والنجاح، ويجب تأجيل هذا الموضوع إلى سبتمبر 2019 وتحويل تكلفة التابلت إلى دعم البنية التحتية للتعليم وأعضاء الهيئة التعليمية هذا العام، لافتا إلى أن تجربة التابلت فشلت فى دولة الكويت.
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