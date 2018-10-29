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فن

باهر دويدار ينتهى من 30 % من سيناريو كلبش 3

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعكف المؤلف باهر دويدار على كتابة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" والذي انتهى من 30 % منه حيث من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

ويشهد الجزء الثالث تغيرات كثيرة على مستوى الشخصيات والأحداث حيث يحرص المؤلف على تقديم مزيد من الإثارة والتشويق حتى يتعلق به الجمهور ولا يمل منه.

المسلسل بطولة الفنان أمير كرارة، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، ومن إخراج بيتر ميمي".
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