محمد فؤاد يطرح ألبومه سلام.. 20 ديسمبر

حدد المطرب محمد فؤاد موعد طرح ألبومه الجديد "سلام" وذلك يوم 20 ديسمبر المقبل بعد عدة تأجيلات ليعود فؤاد بعد غياب 8 سنوات عن ساحة الغناء.



ومنذ إعلان فؤاد عودته بألبوم جديد، بإصداره برومو لأغنية "سلام" بدأت مواقع وقنوات على اليوتيوب فى تسريب أغنيات ضمها فؤاد لألبومه الجديد، وبدأت التسريبات بنشر "سيبملات" من أغانى الألبوم، بالإضافة إلى تسريب أغنيات كاملة من ضمنها " سلام، فى حضنك، وسوء تقدير"، ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها.



من ناحية أخرى يعود الفنان محمد فؤاد للسينما بعد غياب 13 عاما منذ تقديمه فيلم "غاوي حب" مع الفنانة حلا شيحة قبل اعتزالها والفنان رامز جلال، وذلك من خلال فيلم يتناول قصة شاب مصري يتزوج من أجنبية تقرر العودة إلى بلادها، ويصبح مصير أولاده معلقا، ولم يحدد "فؤش" الاسم النهائى للعمل حتى الآن.

