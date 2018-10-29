بدء تصوير فيلم يوم العرض خلال الأيام المقبلة

بدأ فريق فيلم "يوم العرض" تصوير أولى مشاهد العمل، وهو من تأليف إيهاب ناصر، إخراج بيبرس الشهاوي في أولى تجاربه الإخراجية، بطولة حسام الجندي، إيهاب فهمي، أحمد صيام، كلوديا حنا، محمد السعدني، وندا بهجت، وبهاء الخطيب، ورضا إدريس، ومحمد غريب وإيهاب ناصر وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.



قصة الفيلم من نوعية أفلام الإثارة عن ليلة عرض مسرحي بها أحداث كثيرة وساخنة، ويقدم الفنان حسام الجندي شخصية جديدة عليه.



يذكر أن المؤلف إيهاب ناصر قدم عدة أعمال سينمائية ومسرحية أهمها فيلم "خطة جيمي" ومسرحية "اليس في بلاد العجائب"، و شارك في التمثيل في بعض الأعمال مثل فيلم "عبده موته" وفيلم "سكر بره"، ويجسد في فيلم "يوم العرض" شخصية بطل رياضي سابق ويقوم ببعض مشاهد الأكشن مع مصمم المعارك محمد عزب.