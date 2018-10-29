زيارة السيسي لألمانيا عيد للمصريين.. وأبناء الجالية: الرئيس يطور علاقة مصر بالدول المتقدمة.. ومصر أهم دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا أحد أهم الدول في القارة الأوروبية

رئيس بيت العائلة بألمانيا:

زيارة الرئيس السيسي تمثل أهمية كبرى لأبناء الجالية

السيدات المصريات حرصن على استقبال الرئيس السيسي

اللقاء لعرض الرؤية المصرية لكل قضايا المنطقة للخروج بها إلى بر الأمان



قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا تمثل عيدًا للمصريين في برلين بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الجالية المصرية تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام المصرية والهتافات الوطنية، مشيرًا إلي أن أبناء الجالية يرحبون بشكل كبير لاستقبال القائد العظيم.



وأوضح أن السيدات المصريات بألمانيا حرصن على المشاركات في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السيدات المصريات يؤمن بالدور الكبير الذي قام به الرئيس من أجل رفع شأن المرأة المصرية.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم علاقات مصر الخارجية على أسس القيم المصرية الأصيلة التي تراعي مصالح الشعب المصري في ذات الوقت التي تهتم كل الاهتمام بمصالح الأشقاء العرب في نفس الوقت الذي تعمل فيه مصر على أن تحقق الدول الأفريقية مصالحها الخاصة وأن تحقق الدول الصديقة منافعها في تلك العلاقة التبادلية بينها وبين مصر، مضيفا أن الرئيس يضع علاقة مصر مع الدول المؤثرة والفاعلة في إطارها الصحيح حيث تقوم على المصالح المتبادلة وهو ما يتضح في زيارات الرئيس المتعددة للدول الهامة عالميا.



وأوضح أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج تمثل مناسبة هامة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، ويعتبرونها عيدا بالنسبة لهم حيث تكون مناسبة يتجمع ويلتقي فيها أبناء الجالية المصرية في البلد الذي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها.



وذكر ثابت، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا من الأهمية بمكان وذلك لما للدولتين من مكانة إقليمية وعالمية حيث أن مصر أهم دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا أحد أهم الدول في القارة الأوروبية وعلى المستوى الدولي وهو ما يجعل خصوصية كبيرة للقاء السيسي وميركل.



ونوه رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: بأننا نتوقع أن هذا اللقاء سيناقش العديد من القضايا الهامة والتي يأتي على رأسها عرض الرؤية المصرية لكل قضايا المنطقة للخروج بها إلى بر الأمان وكذلك الجانب الاقتصادي الذي يوليه الرئيس عناية فائقة كما سيستعرض ما تم ويتم في مصر من إنجازات إضافة لملف الهجرة غير الشرعية الذي يؤرق أوروبا وخاصة ألمانيا وعلى وجه التحديد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها الذي فقد بسببه نسبة من مؤيديه، كما سيكون لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة في استمرار توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.





