برلمانية: تعيين زوجات ضحايا حادث بيارة كوم دميس بشركة المياه

قالت النائبة هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، اليوم، إنه سيجري تعيين أرامل ضحايا حادث كوم دميس التابعة لمركز مطوبس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذ الطلبات الخاصة بهم فضلًا عن التعويضات المالية لكل أسرة.



وكانت قرية منية المرشد بكفر الشيخ، قد شهدت حادثًا مأساويًا، إذ ابتلعت بيارة صرف صحي 3 عمال أثناء القيام بأعمال صيانة بها، ومواطن تصادف مروره بجوار المحطة أثناء وقوع الحادث، متأثرين بإسفكسيا الغرق واختناق وفقًا للمعلومات الأولية، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الواقعة.



وجاء في قائمة الضحايا الأربعة للحادث كل من أحمد عابد الجناينى، 26 سنة عامل، ومقيم بقرية دميس، وحسن حسن المنشليني 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بقرية عزبة عمرو، حسن حسن اليمني 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بمنية المرشد، ووائل جابر وهبان "مواطن" 38 سنة ومقيم بمنية المرشد.