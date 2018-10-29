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برلمان

برلماني: الاتفاق مع الجامعات الدولية لإنشاء فروع لها بمصر سيقابل بحرب شرسه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب عبد الرحمن برعى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إنه تم الاتفاق على إنشاء فروع للجامعات العالمية بمصر الحاصة على ترتيب من 1 إلى 100، وهذا بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "برعى" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجامعات التى ترتيب عالمي لإنشاء فروع لها بمصر مهم للغاية لتطوير أداء العملية التعليمية بمصر ، إضافة إلى أن وجودها بمصر يجعل العديد من طلاب مصر الذين يسافرون للدراسة فى الخارج يتجهون للبقاء والدراسة فى دولتهم افضل من السفر خارجيا طالما أن الجامعة الاجنبية المنشأة تحتل ترتيب دولى متقدم.

وأكد "برعى" أن اتفاق وزارة التعليم العالى مع أى جامعة دولية مرموقة لإنشاء فروع لها بمصر سيقابل بحرب إعلامية ضخمة من الجامعات الخاصة الموجودة خوفا على مصالحهم.

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG)، لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في مصر، وقعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محيي الدين ثومبي رئيس مجموعة ثومبي الإماراتية.
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