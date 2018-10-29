انطلاق فعاليات مهرجان القومي للسينما.. اليوم

ينطلق اليوم افتتاح مهرجان القومي للسينما في دورته الثانية والعشرين والتي تقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل ويبدأ اليوم عروض بدون حفل افتتاح حيث من المقرر أن يقام حفل الختام والذي يشهد تكريم النجوم وتوزيع الجوائز يوم 13 نوفمبر بقصر المانسترلي.



ويرأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعضوية الفنانة سهير المرشدي، و المونتيرة دكتورة منى الصبان، والموسيقار النابغة تامر كروان، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ومهندس الديكور يحيى علام".



ويكرم المهرجان كل من الفنان حسين فهمي، والفنانة نادية الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، و المونتيرة عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد والمنتج والمخرج إبراهيم لاما بالإضافة إلى بعض المكرمين الذى أسماهم "الجنود المجهولة" خلف الكاميرات.