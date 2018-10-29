تحرير 101 محضر إشغال طريق وتنفيذ 364 إزالة في الباجور

شن مجلس مدينة الباجور بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وشرطة المرافق وبرئاسة اللواء عماد حمدي، رئيس مجلس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة.



وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات، حيث تم تحرير 101 محضر إشغال طريق و 175 حالة ضبط، كما تم تنفيذ 364 حالة إزالة فورية لتعديات بناء على الطريق العام، ما يعطل حركة المرور وسير السيارات ويؤدي إلى حالة من التكدس.



وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات بشكل دائم ويومي لتحسين حالة الطرق وإزالة العقبات والتعديات التي تعطل حركة المرور.