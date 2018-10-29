ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تحرير 101 محضر إشغال طريق وتنفيذ 364 إزالة في الباجور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
محضر إشغال طرق
محضر إشغال طرق
محمد امين
شن مجلس مدينة الباجور بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وشرطة المرافق وبرئاسة اللواء عماد حمدي، رئيس مجلس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمدينة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات، حيث تم تحرير 101 محضر إشغال طريق و 175 حالة ضبط، كما تم تنفيذ 364 حالة إزالة فورية لتعديات بناء على الطريق العام، ما يعطل حركة المرور وسير السيارات ويؤدي إلى حالة من التكدس.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات بشكل دائم ويومي لتحسين حالة الطرق وإزالة العقبات والتعديات التي تعطل حركة المرور.
loading...

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة التويتة الأزمة

الكشف عن خطة بوتين العسكرية واسعة النطاق .. وترامب يتوعد

حبيب العادلى: أمرت قيادات الداخلية بعدم حمل السلاح فى وجه المتظاهرين.. فيديو

خلال جلستين في 6 ساعات.. الجنايات تسأل والعادلي يجيب عن 40 سؤالا في اقتحام الحدود

الباز: منظومة التعليم في مصر سيئة لدرجة لا يتخيلها عقل

العثور على فتاتين سعوديتين مقتولتين على ضفاف نهر هدسون بأمريكا

ترامب يحتفل مع الأطفال بالهالوين داخل البيت الأبيض.. فيديو

حبيب العادلي : حماس عرضت دعم الإخوان لإسقاط النظام .. فيديو

التعليم تحارب الدروس الخصوصية.. تشميع 4 مراكز بمصر الجديدة والنزهة.. واكتشاف طلاب محبوسين بسنتر مغلق بالأقفال.. وضبط معلم طبع صورة مثيرة على ملزمة الفلسفة.. والوزارة: بدأنا محاربة الفساد

بريزنتيشن والأهلي يعلنان تفاصيل رحلات الجماهير إلى تونس الثلاثاء

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو

ننشر الصور المسربة لأحدث مروحية مقاتلة روسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو
أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو
أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو
أمير عبد الحميد: شريف إكرامي حارس كبير رغم الهدفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟