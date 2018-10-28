هنا شيحة : نصيبي وقسمتك 2 بداية حبي لفلوكس

كشفت الفنانة هنا شيحة، بداية قصة حبها مع الفنان أحمد فلوكس من خلال نشرها صورة رومانسية معه من كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت هنا، على الصورة قائلة: "نصيبي وقسمتك 2 كان بداية قصة حب حقيقية".



كانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت بعقد قرانها على الفنان أحمد فلوكس يوم الأحد الماضي، في حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

