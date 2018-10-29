القومي للإدارة يطلق النسخة المحدثة من مدونة السلوك الوظيفي

عقد المعهد القومي للإدارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مساء الأحد الحلقة الثانية من سلسلة الموائد المستديرة التي ينظمها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لـ " مدونة القيم والسلوك الأخلاقي"، واستطلاع الآراء حولها وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قيم النزاهة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لاستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاح الإداري وبما يتسق أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.



وتمثل الهدف من تلك الحلقة في استطلاع الرأي حول النسخة المحدثة من مدونة السلوك الوظيفي حيث شارك بالمائدة ممثلين عن عدد من الوزارات ضمت وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطيران المدني فضلًا عن وزارات التجارة والصناعة والهجرة والسياحة وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الأوقاف والتعاون الدولي والمالية والتضامن الاجتماعي والري إلى جانب حضور ممثلي وزارات القوي العاملة والتخطيط.



ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد أشارت إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي تسهم بدورها في تحديد معايير السلوك المتوقعة من الموظفين في الخدمة المدنية مما يساعدهم على حل المعضلات التي تواجه الموظف أثناء تأدية عمله مشيرة إلي أنها توفر الإطار الذي يتوافق الموظفون على العمل وفقًا له كما تساعد على منع الفساد وذلك بتنبيه الموظفين إلى الممارسات التي قد تحمل شيء من الفساد أو قد تظهر على أنها ممارسات فاسدة أمام الآخرين.



وأكدت المدير التنفيذي للمعهد أن الحلقة الثانية تضمن عقد استطلاعات للرأي للمشاركين من ممثلي الوزارات المختلفة حول المدونة والتحديثات التي تمت عليها مشيرة إلي أن كافة الآراء سيتم أخذها بعين الاعتبار) أثناء مرحلة التحديث الحالية.



وأشارت شريفة أن تلك المدونة تعد بمثابة أداة إدارة مهمة تنعكس إيجابًا على ثقافة العمل في الخدمة المدنية مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات والمنظمات التي تتبنى نهجًا واضح المعالم للقضايا الأخلاقية بما يعمل على تحسين وتطوير العمل إلى جانب تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام.



ويشار إلى أن المعهد القومي للإدارة كان قد عقد الحلقة الأولى من سلسلة الموائد المستديرة لمناقشة النسخة المحدثة من "مدونة السلوك الوظيفي" في الأول من أكتوبر الجاري بجامعة القاهرة ومن المقرر أن تتابع سلسلة الموائد التي تصل عددها إلى حوالي 6 موائد متتابعة.

