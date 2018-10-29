السعيد: لأول مرة تخطو مصر خطوات نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متواصل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إنه ولأول مرة تخطو مصر خطوات نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل.



وأوضحت السعيد، أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارب للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولي إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.



أضافت السعيد أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.

