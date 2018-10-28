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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل شحنة نظائر مشعة لعلاج الأورام

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
اتخذت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى، إجراءات مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة، قادمة من فرنسا لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية.

وصلت الشحنة على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس ، بوزن بلغ 60 كيلو جرام داخل 50 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص ، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.
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