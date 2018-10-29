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ثقافة

مسابقة وورش متنوعة بثقافة السويس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة السويس تضمنت مجموعة متنوعة من الورش ومسابقة للمعلومات العامة.

ففي قصر ثقافة السويس عقد الفرع ورشة تدريب على "الارتجال والتمثيل والإلقاء مع المخرج كامل عبد العزيز بمدرسة هدى شعراوى بحضور طلاب "مدرسة توفيق حسان الابتدائية، ومدرسة الخليفة المأمون الإبتدائية، ومدرسة أحمد عبدة الابتدائية، ومدرسة السادات الإبتدائية، الجدير بالذكر أن الورشة بدأت يوم ٢٨ أكتوبر وتستمر حتى ٨ نوفمبر ٢٠١٨م.

كما أقام قصر ثقافة السويس بمكتبة الطفل مسابقة فى المعلومات العامة تحت بحضور مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، وأحمد رمضان الابتدائية، تضمنت برنامج "سين وجيم" عن انتصارات أكتوبر وحصار السويس واحتفال المحافظة بالعيد القومي.

وفي إطار متصل أصدر بيت ثقافة العمدة مجلة "فصول" تضمنت المجلة المعلومة الثقافية والدينية والرياضية والفنية، كما أقام بيت ثقافة كبريت ورشة فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر والعيد القومى لمحافظة السويس.
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