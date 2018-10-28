حبيب العادلي: أصدرت أوامر بإلقاء القبض على 32 إخوانيا قبل 28 يناير ..فيديو

قال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إنه أصدر أوامر بإلقاء القبض على 32 قياديًا إخوانيًا بعد تيقنه من وجود محاولات لتنفيذ مخطط إرهابي غير معلوم.





وتابع "العادلي"، في شهادته أمام محكمة الجنايات التي تذيعها قناة "صدى البلد" حصريًا فى برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامى أحمد موسى «الإخوان أكدوا لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة أنهم لن يشاركوا في مسيرات يوم 28 يناير، وتأكدت بعد هذا النفي أنهم سيشاركون».





وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا «لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نُفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح».