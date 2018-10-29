ندوات وورش متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة القاهرة تضمنت ورش وندوة عن الإدمان ومحاضرة عن طه حسين.



ففي حلوان اختتم قصر الثقافة ورشة اكسسوارات، من الخرز لعمل أساور وعقود وعمل معرض بالمنتجات، بجانب ورشة رسم على الوجوه، وورشة عمل صلصال من مواد طبيعية مع رواد القصر، بالإضافة لختام ورشة فستان اطفال من الكروشيه.



كما أقام قصر ثقافة منشأة ناصر ندوة بعنوان "الوقاية من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان" ألقاها الدكتور محمود زكي استشاري الطب الشرعي والباحث محمود عبد العزيز وتحدثا عن أنواع الإدمان ومخاطره وأسباب انتشاره وكيفية الوقاية منه، كما تم مناقشة كتاب الكمبيوتر يصنع نفسه.



وفي مصر الجديدة نظم بيت ثقافة نادي الطيران مسابقة ثقافية عن الموسيقار محمد فوزي في ذكرى وفاته، كما عقدت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة حكي وحوار مفتوح عن عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين بمناسبة ذكرى وفاته.



وفي المعادي أقامت مكتبة طفل المعادي بحضور طالبات مدرسة الإسراء حوار عن الأديب طه حسين مع فقرات لاكتشاف المواهب الثقافية والفنية، وفقرات قراءة حرة وألعاب ذهنية وعرض مسرح عرائس لأطفال حضانة الجمعية.