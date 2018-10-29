فتح فصل لمحو الأمية بكل منشأة حكومية في سيناء

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، برئاسة المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، تخصيص غرفة بكل مجلس مدينة أو مديرية، لتكون فصلًا لمحو الأمية لتعليم العمال والسائقين القراءة والكتابة.



وبحسب بيان، كلف المحافظ مدير محو الأمية بالمحافظة بالإشراف على تشغيل الفصل، أن يتم منح المعلم 500 جنيه شهريًا عن كل شخص يقوم بتعليمه منها "300 جنيه من محو الأمية، و200 جنيه من المحافظة".



كما أعطى توجيهاته لمديري المديريات ورؤساء القطاعات ورؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع فرع محو الأمية بالمحافظة، لإتمام إجراءات افتتاح الفصل.