احتجاجات عارمة بالهند تطالب بحماية عزوبية الإله إيابا.. واعتقال 3300 متظاهر

احتج الآلاف من "الهندوس "على قرار المحكمة العليا الهندية برفع الحظر عن دخول النساء إلى المعبد المقدس القديم" ساباريمالا "، ما استدعي تدخل رجال الشرطة، واعتقال أكثر من 3300 متظاهر.



وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن تاريخ الحظر يرجع الي قرون، حيث تزعم سلطات المعبد أن منع دخول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و50 عاما، للمعتكف بالداخل، عرف جري العمل به منذ زمن بعيد، للحفاظ على عزوبية إله المعبد "ايابا"، إلا أن أصوات الحقوقيات علت وطالبن بضرورة رفع الحظر، الذي يعد انتهاكا لحق المساواة.



وقمن بتقديم التماس أمام المحكمة العليا بمساعدة رابطة "المحامون الشبان الهنود" ليصل في نهاية المطاف الي المحكمة الدستورية لتقر بحق النساء في دخول المعبد.

