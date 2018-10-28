ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

احتجاجات عارمة بالهند تطالب بحماية عزوبية الإله إيابا.. واعتقال 3300 متظاهر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:12 م
مظاهرات الهند
مظاهرات الهند
قسم الخارجي
احتج الآلاف من "الهندوس "على قرار المحكمة العليا الهندية برفع الحظر عن دخول النساء إلى المعبد المقدس القديم" ساباريمالا "، ما استدعي تدخل رجال الشرطة، واعتقال أكثر من 3300 متظاهر.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن تاريخ الحظر يرجع الي قرون، حيث تزعم سلطات المعبد أن منع دخول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و50 عاما، للمعتكف بالداخل، عرف جري العمل به منذ زمن بعيد، للحفاظ على عزوبية إله المعبد "ايابا"، إلا أن أصوات الحقوقيات علت وطالبن بضرورة رفع الحظر، الذي يعد انتهاكا لحق المساواة.

وقمن بتقديم التماس أمام المحكمة العليا بمساعدة رابطة "المحامون الشبان الهنود" ليصل في نهاية المطاف الي المحكمة الدستورية لتقر بحق النساء في دخول المعبد.
loading...

ترشيحاتنا

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

حبيب العادلي : حماس عرضت دعم الإخوان لإسقاط النظام .. فيديو

التعليم تعرض صورة مثيرة للجدل على أغلفة كتب الدروس الخصوصية

رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 من عناصر ألتراس أهلاوي

بعد توقف 3 سنوات.. أول رحلة طيران من ميلانو تصل مطار الغردقة

باكاري جاساما.. الحكم الجامبي الذي يثير رعب جماهير الأهلي قبل النهائي الأفريقي

أحمد موسى: جماهير إسبانيا تشجع النادي الأهلي.. فيديو

بريزنتيشن والأهلي يعلنان تفاصيل رحلات الجماهير إلى تونس الثلاثاء

أوكار الخطر.. الأسرار الخفية للمجتمع السلفي في ألمانيا

من الازدهار إلى الانهيار.. صناعة الحصر في أشهر قرى الشرقية تحارب الاندثار .. صور

كارتيرون يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الوصل والتركيز في النهائي الأفريقي..صور

عادة يفعلها المصريون في الشتاء تدمر الدماغ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

أحمد موسى: فحص 6 ملايين شخص خلال حملة القضاء على فيروس سي
أحمد موسى: جزمة المشير طنطاوي بالإخوان كلهم.. فيديو
حبيب العادلي: الإخوان وحزب الله وحماس مثلث مؤامرة اقتحام السجون
أحمد موسى: جماهير إسبانيا تشجع النادي الأهلي.. فيديو
حبيب العادلي يكشف مخطط الإخوان لتشتيت الأمن خلال اقتحام السجون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟