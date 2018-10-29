قوافل وعروض وندوات بثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة صباح اليوم بفرع ثقافة القاهرة تضمنت ورش وندوة عن الإدمان ومحاضرة عن طه حسين.



وفي إطار قوافل اليوم الواحد للأماكن المحرومة ثقافيا لتحقيق العدالة الثقافية أطلق الفرع قافلة ثقافية بمدينة النجيلة مدرسة أولاد الشيخ عبد الزين، تضمنت مناقشات مفتوحة وعرض مسرح عرائس وورش للرسم والإلقاء على الوجه بجانب فقرات لاكتشاف المواهب، ومسابقة للمعلومات العامة.



كما افتتح الفرع بالتعاون مع إدارة الجمعيات بالهيئة ملتقى الكاريكاتير الثاني بقاعة المعارض بقصر ثقافة مطروح، بالإضافة لإقامة القصر ورشة فنية للتشكيل بعجينة السيراميك وعرض فيلم سينمائي بالنادي الاجتماعي.



وفي الضبعة ناقش بيت الثقافة كتاب عن فنون التطريز وخبرات الفتيات عن الأشغال اليدوية وخاصة البدوية مع نعمة عبدالرحيم، بجانب محاضرة بعنوان "ثقافة قبول الآخر" ألقاها عبداللطيف السيد بمدرسة الضبعة الاعدادية بنات.



كما عرضت فرقة مطروح للفنون الشعبية بالنادي الاجتماعي، وعقد قصر ثقافة الطفل ورشة فنية لعمل مقلمة ومجسمات بالفوم بمدرسة السواني مع الفنانة هند عبدالحميد، كما عرضت فرقة كورال أطفال القصر بالنادي الاجتماعي.



وفي بيت ثقافة سيدي براني ناقش محمد حمودة كتاب (نجيب محفوظ حالما بالقمر) تأليف حسن البنداري في إطار احياء لبعيئة لذكرى وفاة عميد الأدب العربي.