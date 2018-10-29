ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

قوافل وعروض وندوات بثقافة مطروح

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة صباح اليوم بفرع ثقافة القاهرة تضمنت ورش وندوة عن الإدمان ومحاضرة عن طه حسين.

وفي إطار قوافل اليوم الواحد للأماكن المحرومة ثقافيا لتحقيق العدالة الثقافية أطلق الفرع قافلة ثقافية بمدينة النجيلة مدرسة أولاد الشيخ عبد الزين، تضمنت مناقشات مفتوحة وعرض مسرح عرائس وورش للرسم والإلقاء على الوجه بجانب فقرات لاكتشاف المواهب، ومسابقة للمعلومات العامة.

كما افتتح الفرع بالتعاون مع إدارة الجمعيات بالهيئة ملتقى الكاريكاتير الثاني بقاعة المعارض بقصر ثقافة مطروح، بالإضافة لإقامة القصر ورشة فنية للتشكيل بعجينة السيراميك وعرض فيلم سينمائي بالنادي الاجتماعي.

وفي الضبعة ناقش بيت الثقافة كتاب عن فنون التطريز وخبرات الفتيات عن الأشغال اليدوية وخاصة البدوية مع نعمة عبدالرحيم، بجانب محاضرة بعنوان "ثقافة قبول الآخر" ألقاها عبداللطيف السيد بمدرسة الضبعة الاعدادية بنات.

كما عرضت فرقة مطروح للفنون الشعبية بالنادي الاجتماعي، وعقد قصر ثقافة الطفل ورشة فنية لعمل مقلمة ومجسمات بالفوم بمدرسة السواني مع الفنانة هند عبدالحميد، كما عرضت فرقة كورال أطفال القصر بالنادي الاجتماعي.

وفي بيت ثقافة سيدي براني ناقش محمد حمودة كتاب (نجيب محفوظ حالما بالقمر) تأليف حسن البنداري في إطار احياء لبعيئة لذكرى وفاة عميد الأدب العربي.
loading...

ترشيحاتنا

تامر حسنى مهنئا عمرو الليثى: منتظرين النجاح اللى اتعودنا عليه

الإفتاء تحذر من فعل شائع يعد أقبح الذنوب عند الله تعالى

تصريح مثير من كارتيرون بعد تعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي في كأس زايد

الساعة بـ 700 جنيه.. ساقطتان تستقطبان الشباب لممارسة الرذيلة في الجيزة

يسري عزام يوضح معنى الولي.. فيديو

حكم ترك الرجل صلاة الجماعة في المسجد.. فيديو

تحطم طائرة إندونيسية كانت في رحلة من جاكرتا إلى بانكال بينانج

ترامب يحتفل مع الأطفال بالهالوين داخل البيت الأبيض.. فيديو

ثلاجة الخير فى المعادي.. عمرو الليثي يكشف أول مبادرة لـ واحد من الناس

شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك

مكافآت خيالية تنتظر فريق الزمالك بطل أفريقيا لكرة اليد.. فيديو

لماذا تضع آبل توقيت 9:41 بجميع الصور الترويجية لهواتفها ؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو
أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو
أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو
أمير عبد الحميد: شريف إكرامي حارس كبير رغم الهدفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟