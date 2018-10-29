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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين لتزويرهم أوراقا نقدية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين في قضية تزوير أوراق نقدية متداولة داخل البلاد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهم الأول "أحمد غالي" تهمة حيازة بقصد الترويج عملتين ورقيتين متداولتين داخل البلاد من فئتين المائتي جنيه، والخمسون جنيه مصري، و7 أوراق من الفئة الأولى، و42 من الفئة الثانية، مصطنعه علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة، كما روج 7 أوراق نقدية من فئة المائتي جنيه و 36 ورقة من الفئة الخمسون جنيه، ضمن العملة المقلدة المضبوطة.

كما أسندت النيابة للمتهم الثاني علاء الدين جلال، تهمة حيازة بقصد الترويج عملة ورقية مضبوطة والمقلدة موضوع الاتهام الأول كما روج فئة نقدية من فئة المائتي جنيه، ضمن العملة المقلدة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث مع علمه بتزويرها، وأسندت النيابة للمتهم الثالث "خلف صادق"، تهمة حيازة بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام الثاني مع علمه بأمر تقليدها، كما شرع في ترويج عملة ورقية نقدية من فئة المائتي جنيه.
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