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فن

فريق زنزانة 7 ينتهي من تصويره في الغردقة خلال أيام

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعود فريق عمل فيلم "زنزانة 7" خلال أيام وذلك بعد أن ينتهي من تصوير عدد من المشاهد في مدينة الغردقة حيث من المقرر أن ينتهي التصوير تماما منتصف نوفمبر المقبل.

يجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعي شخصية "منصور"، والذي يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقي المسجونان منصور حربي داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل "ناهد" المحامية، هذا الصراع، خاصة وأنها تلعب شخصية محامية "أُلعوبان" تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة "شجن" الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.
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