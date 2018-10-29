ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كيكة البسكويت بالكراميل بمذاق أشهى من محال الحلويات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد من وقت لآخر وصنع حلويات بطريقة سهلة وسريعة بتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى

كل ما تحتاجين لإعداد حلوى البسكويت بالكراميل ..

نصف كيلو بسكويت سادة
250 جرام من الكريم الكراميل
1/2 كوب حليب بارد

طريقة التحضير

فى الكبة الكهربائية اطحني البسكويت وأضيفى الكريم كراميل وصبيه ساخنًا فوق البسكويت أضيفي الحليب البارد
كرري نفس الخطوات حتى تنهي الكمية المطلوبة

يجب أن تكون الطبقة الأخيرة من البسكويت المطحون ثمَ يزين الوجه بالكراميل وتوضع فى الثلاجه لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات وتزين بالكراميل ...
loading...

ترشيحاتنا

يد الزمالك بطلا لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي 27-25

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف كوتينهو في كلاسيكو الأرض ..فيديو

بديل لوبيتيجي يغادر مصر تمهيدا لتولي مهمة ريال مدريد

الزمالك يؤجل المؤتمر الصحفي الخاص بتوضيح الأزمات

ليهجر الجميع النوم.. حكاية مالك ليستر سيتي مع الثعالب.. أحلام محققة ونهاية غير متوقعة

المصري: ننتظر رد الاتحاد الأفريقي على شكوتنا ضد حكم فيتا كلوب.. فيديو

أحمد موسى: جماهير إسبانيا تشجع النادي الأهلي.. فيديو

الكشف عن خطة بوتين العسكرية واسعة النطاق .. وترامب يتوعد

الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو

مكافآت خيالية تنتظر فريق الزمالك بطل أفريقيا لكرة اليد.. فيديو

تصريح مثير من كارتيرون بعد تعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي في كأس زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

أحمد الأحمر: هدفنا دوما التتويج بأفريقيا لإسعاد الجماهير.. فيديو
شاهد.. هدف أحمد فتحي في الوصل الإماراتي من أرض الملعب
مكافآت خيالية تنتظر فريق الزمالك بطل أفريقيا لكرة اليد.. فيديو
المصري: ننتظر رد الاتحاد الأفريقي على شكوتنا ضد حكم فيتا كلوب.. فيديو
أحمد موسى: فحص 6 ملايين شخص خلال حملة القضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟