كيكة البسكويت بالكراميل بمذاق أشهى من محال الحلويات

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد من وقت لآخر وصنع حلويات بطريقة سهلة وسريعة بتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى



كل ما تحتاجين لإعداد حلوى البسكويت بالكراميل ..



نصف كيلو بسكويت سادة

250 جرام من الكريم الكراميل

1/2 كوب حليب بارد



طريقة التحضير



فى الكبة الكهربائية اطحني البسكويت وأضيفى الكريم كراميل وصبيه ساخنًا فوق البسكويت أضيفي الحليب البارد

كرري نفس الخطوات حتى تنهي الكمية المطلوبة



يجب أن تكون الطبقة الأخيرة من البسكويت المطحون ثمَ يزين الوجه بالكراميل وتوضع فى الثلاجه لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات وتزين بالكراميل ...