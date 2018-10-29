اكتشاف مواهب وورش بثقافة البحيرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة حيث أقام قصر ثقافة المحمودية ورشة تعليم الأطفال على إشارات المرور من خلال بازل مع رواد القصر.



كما عقد بيت ثقافة الدلنجات ورشة فنية لاكتشاف المواهب في كافة المجالات بالتعاون مع الإدارة التعليمية ومدرسة الدلنجات الثانوية الصناعية بنين لاكتشاف الموهوبين في الغناء والإنشاد والتمثيل وفن الرسم والأدب.



وفي إيتاي البارود استكمل بيت الثقافة ورشة الصلصال بمدرسة ماجدة الصيرفي، بجانب ورشة شعرية بين شعراء إيتاي البارود في لقائهم الأسبوعي.



كما أقام بيت ثقافة وادي النطرون بالتعاون مع الإدارة التعليمية يوم ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، تضمنت الفعاليات ورشة رسم وتلوين بجانب احتفالية بمدينة السادات بالتعاون مع المركز التخصصي لرعاية وتقويم الطفل تضمنت بعض الأغاني الوطنية.



وفي إطار متصل عقدت مكتبة عمر مكرم مسابقات لرواد المكتبة عن أسماء القيادات والشخصيات الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.



كما ناقشت مكتبة الزاوية الطفل والشباب كتاب بعنوان "الحرب طريق السلام" تأليف حمدي الكنيسي يتناول الكتاب كيف نجح الجيش المصري فى حرب أكتوبر وانتصارنا فيها؟، وأقامت مكتبة الطود ورشة لعمل مجلات حائط احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر مع رواد المكتبة.