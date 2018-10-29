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أخبار البلد

عضوة مجلس الصيادلة: خدمة طبية من الدرجة الأولى للصيادلة الأحرار

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
محمد غالي
قالت منى المهدي عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بصدد آخر اجتماع للمجلس سيتم عقد بروتوكول تعاون بين نقابة الصيادلة والتأمين الصحي بـ 39 مستشفى على مستوي الجمهورية.

وأكدت عضوة المجلس في تصريحات لـ"صدى البلد" أن البروتوكول يدعم الصيادلة الأحرار( من اصحاب الصيدليات) لأنهم لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية تحميهم، مضيفة أن خدمة التأمين الصحي مقدمة لأسرهم وتكون خدمة طبية من الدرجة الأولى.

وأوضحت المهدي، أن الهدف من البروتوكول هو تأمين صحي على حياة الصيادله الاحرار الذي لاحول لهم ولا قوة ويلجئون الى تأمين سلاسل الصيدليات مضيفة أن رأس مالهم فقط هو صيدلياتهم الخاصة.

وأضافت عضوة المجلس، أن دور النقابة هو حماية أعضائها وإدخالهم تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 170 ألف صيدلي غير مؤمن عليهم.
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