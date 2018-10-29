اليوم.. نظر استئناف المتهمين بقتل طالب أوليكس

تستكمل الدائرة 36 جنح الأحداث، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، نظر استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة، بعد استدراجه عبر تطبيق "أوليكس".



وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه بحجة شراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق «OLX».



وحضر الطالب في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.