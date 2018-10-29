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برلمان

برلمانية تطالب بتطبيق سياسة الشباب والرياضة ضد التحرش

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
قسم السياسي
قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعدت حملة لمنع التحرش الجنسي في مصر، وذلك بممارسة بعض النشاطات التي تؤدي للدفاع عن النفس وعمل برامج توعية للشباب للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضحت "كارولين" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه تقدمت مقترح بتطبيق هذه السياسة على كل الوزارات الأخرى، وذلك للقضاء على التحرش نهائيا، مشيرة إلى أن تعميمها على كافة الوزارات الأخرى، يقوي مفعول الرسالة والسرعة في تحقيق الغرض منها.

وأشارت كارولين إلي أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير وبالتالي من المهم وجود رادع قوي يحد منها سواء كانت عقوبات بالحبس أو الغرامة، أو برامج توعية مكثفة.
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