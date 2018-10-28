حبيب العادلي: الإخوان وحزب الله وحماس مثلث مؤامرة اقتحام السجون

قال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن أطراف مؤامرة اقتحام السجون خلال ثورة يناير2011 جهات متعددة ضمت جماعة الإخوان، وحزب الله، وحركة حماس، وأي تنظيم فلسطيني يدعي الإسلام.





وأضاف "العادلي"، فى شهادته التى تذيعها قناة "صدى البلد" حصريًا فى برنامج "على مسئوليتى"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن جميع التنظيمات الإرهابية قيادتها كانت من الإخوان.





وكشف وزير الداخلية الأسبق، عن أن الخطة الأمريكية كانت تقتضي بحصول الإخوان على السلطة مع وجود دعم وتنسيق بين جماعة الإخوان وحزب الله وحركة حماس والتنظيمات الفلسطينية التي تدعي الإسلام.





وأشار إلى أنه تم ضبط عناصر تابعة لحزب الله قبل أحداث يناير 2011 والتي كانت تريد إثارة الفتن في البلاد، ومن ضمن العناصر المضبوطة أيضًا جيش الإسلام الفلسطيني والذي قامت عناصره بالتخطيط للعملية الإرهابية في كنيسة القديسين في الإسكندرية، وقام بتدبير الحادث عناصر مصرية.





وأوضح "العادلي"، أن من ضمن الأطراف التي شاركت في هذه المؤامرة عناصر من البدو في سيناء، خاصة وأنهم تم القبض على عدد كبير منهم على خلفية علاقتهم بعمليات إرهابية حدثت في جنوب سيناء وشرم الشيخ.





وتابع: أن هناك دورًا تنسيقيًا تم بين بعض البدو وعناصر جماعة الإخوان وحماس من أجل تسهيل عملية تسلل قيادتهم إلى داخل البلاد من أجل تنفيذ العملية الكبرى إلا وهي اقتحام السجون، بهدف إخراج عناصرهم المقبوض عليهم داخل السجون المصرية وهو ما حدث بالفعل في يوم 29 يناير بعد عبور تلك العناصر إلى بيروت وغزة.