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مرأة

مشروب لفقدان الوزن وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين فقدان الوزن بسرعة فائقة والتخلص من الكيلوجرامات التي اكتسبتيها طوال الفترة الماضية؟ يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة التحضير لن تكلفك الكثير، ولكن في المقابل لها مفعول السحر في تحفيز الأيض وحرق الدهون. 

تخسيس الوزن بوصفة سريعة: 

كوب من الماء الفاتر 
50 جراما من الزنجبيل
ملعقتان من عصير الليمون 
حفنة من الفلفل الحار

طريقة تحضير المشروب: 

في كوب من الماء المغلي قومي بإضافة المكونات وغليها لدقائق ثم قومى بتصفيتها وتناول كوب منه مرة يوميا بعد الغذاء، فهو الأكثر غني بمضادات الأكسدة وحرق الدهون، وتناول هذا المشروب بانتظام يزيد بشكل تدريجي حرارة الجسم من خلال تفعيل توليد الحرارة لحرق الدهون في الجسم.
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