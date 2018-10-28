شاهد.. أول فتاتين في مصر تعملان في مغسلة للسيارات

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، تقرير فيديو عن إحدى خريجات كلية "نظم ومعلومات" اسمها "مي"، تعمل بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، ثم اتجهت إلى تملك مغسلة سيارات كإحدى الأفكار الجديدة والمبدعة.





وقالت «مي»، للإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، إنها تعمل 3 أيام في مستشفى القصير العيني الفرنساوي، وقررت هي وزميلتها تبني أفكار جديدة في العمل، مضيفة أنهما قامتا بفتح مغسلة سيارات، وتقومان بالعمل بأيديهما دون أي عمالة خارجية.





وأوضحت «منى» شريكتها فى المغسلة ، أنهما مهتمتان بمجال السيارات وتتابعان صفحات السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدة أنه كان حافزًا كبيرًا للعمل فى هذه المهنة المقتصرة على الرجال فقط.