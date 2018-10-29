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حوادث

اليوم.. نظر إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث مدينة نصر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:46 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، إعادة محاكم 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر".

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهما بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في أحداث العنف الواقعة في 28 ديسمبر 2013، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسي على فترات سابقة.
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