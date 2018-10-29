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خلال افتتاح معرض صناعة المنسوجات.. وزير قطاع الأعمال: تطوير الغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه خلال عامين.. والغرفة: نستهدف زيادة صادرات القطاع بنحو 400 مليون دولار

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق
ولاء عبد الكريم
- وزير قطاع الأعمال يفتتح الدورة العاشرة لمعرض صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
- هشام توفيق: تطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه
- قطاع الأعمال: القطاع العام يستحوذ على 75% من عمليات الحليج والصباغة والتجهيز
- غرفة الصناعات النسيجية: نستهدف زيادة صادرات القطاع بنحو 400 مليون دولار 

افتتح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مساء الأحد، الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات ومستلزماتها "Egytex2018" والذي تنظمه شركة صحارة بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمركز القاھرة الدولى للمؤتمرات.

وشارك في الافتتاح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمهندس أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح الدورة العاشرة للمعرض الدولي للمنسوجات Egytex 2018 ان الدولة تسعى للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة لصناعة الغزل والنسيج.

وأضاف أن الدولة وضعت خطة غير مسبوقة عالميا لتطوير البنية التحتية لقطاع الصناعات النسيجية تتضمن عمليات الحليج والصباغة والتجهيز بتكلفة من 20 الي 27 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منها خلال عامين، مشيرا إلى انه سيتم استغلال الاصول غير المستغلة للدولة في تنفيذ خطة التطوير.

وأكد الوزير ان القطاع العام يستحوذ على 75% من عمليات الحليج والصباغة والتجهيز وهي من اساسيات صناعة الغزل والنسيج فيما يمتلك القطاع الخاص 35%، لافتا الى ان الحكومة قررت عدم منافسة القطاع الخاص في صناعة الملابس الجاهزة والتي يتميز بها القطاع الخاص.

وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان الغرفة تساند خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف المرشدي ان الغرفة تستهدف من خلال رعايتها للمعرض الدولي العاشر لصناعة المنسوجات والغزل والنسيج والملابس ومستلزماتها Egytex2018 زيادة صادرات القطاع بنحو 400 مليون دولار تعاقدات خلال فترة اقامة المعرض بالإضافة إلى استهداف اسواق دول روسيا والاتحاد الأوروبي خاصة أن المعرض استقطب أكثر من 30 من كبار المستوردين والمشترين الدوليين من مختلف الدول.

وأشار الى أن الهدف الاساسي من المعرض الدولي للمنسوجات والملابس تعميق الصناعة المحلية من خلال عقد شراكات تجارية وصناعية مع مختلف الدول لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية الهامة.

وقال هاني الحبيبي رئيس شركة صحارة الشركة المنظمة لمعرض "Egytex2018" أن المعرض الدولي للعاشر للمنسوجات والملابس الجاهزة يستهدف تحقيق حجم مبيعات طوال فترة المعرض تصل إلى 400 مليون دولار ، مشيرا إلى حضور 40 من كبار المشترين الدوليين من دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومختلف الدول الاجنبية والعربية.

وأضاف ان معرض "Egytex2018" تنظمه شركة صحاره بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على مساحة 4 الاف م2، لافتا إلى دعوة وكلاء المعرض في ایطالیا ، فرنسا ، انجلترا ، ألمانيا ، تركیا ، الولایات المتحدة بالإضافة إلى الجمعيات المختصة بالمنسوجات والملابس الجاھزة في أوروبا وأمریكا.

وأوضح الحبيبي، أن المعرض يستهدف فى المقام الأول زيادة الصادرات المصرية من قطاع المنسوجات والملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي وأسواق الولایات المتحدة في مجال الملابس الجاھزة والتى ارتفعت خلال عام ۲۰۱۷ لتصل إلى 1,2 ملیار دولار، وسجل قطاع المفروشات أكثر من٤۰۰ ملیون دولار ، وقد حقق قطاع الغزل والنسیج صادرات بقیمة أكثر ۱٦٥ ملیون دولار كما انخفضت واردات الغزل والنسیج بنسبة 59%.

وأشار الى انه سيقام علي هامش المعرض لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والمشترين الدولين بالإضافة الي انعقاد مؤتمر بعنوان 100 عام من القطن المصري الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال اليوم الإثنين.
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