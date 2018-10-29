فى 10 دقائق احصلي على أسنان بيضاء

هل تعانى من اصفرار الأسنان يمكنك تبييضها بسهوله بوصفة سريعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الليزر والحفاظ على ابتسامة مميزة كنجمات هوليوود إليك الوصفة التالية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ...



كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة ..



ملعقة زيت زيتون

ملعقة من العسل الأبيض

ملعقة من الماء.



طريقة التطبيق:



اخفقي المكونات جيدا حتى يصبح المزيج طريًا و ضعي المزيج في علبة محكمة الإغلاق وقومي بحفظه في الثلاجة وبواسطة فرشاة أسنان قومى بفرك أسنانك بتلك المكونات وتغليف أسنانك بورق الألمنيوم لمدة 10 دقائق ثم غسل أسنانك بالماء الفاتر وداومي على فرك أسنانك بواسطة فرشاة الأسنان يوميا وستدهشين بالنتيجة.