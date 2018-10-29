عرض البيت الكبير 2.. ديسمبر المقبل

حدد فريق عمل مسلسل "البيت الكبير 2" أن يتم عرضه فى ديسمبر المقبل وذلك بعد ان قطع فريق العمل شوطا طويلا من التصوير حيث يتم حاليا تصوير بعض المشاهد فى مدينة الانتاج الاعلامى وينتقل بعدها إلى دهشور.



والمسلسل يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.



مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.