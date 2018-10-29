تضامن البرلمان: مشروع مستورة ينقل المرأة من العجز إلى الإنتاج

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع مستورة الذي يستهدف السيدات المعيلات، يعتبر من برامج التشغيل التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهم، وضمان العيش حياة كريمة.



وأشار "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذا المشروع يعتبر أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، التي تهدف من خلاله إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حماية هذه الطبقة المجتمعية، من خلال المشروعات صناعية كانت أم حيوانية، مثل إعطاء بعض السيدات مواشي يقوموا بتربيتها وتكون مصدر رزق لهم، موضحا أن سيتواجد بجميع محافظات مصر.



وأضاف "وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان"، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المرأة المصرية وتنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه ينقل المرأة المعيلة من حالة العجز والحاجة إلى امرأة منتجة تملك القدرة على الكسب.



وتحدث "أبو حامد" عن دور لجنة التضامن في تدعيم هذا المشروع قائلا أن اللجنة أوصت في أوائل اجتماعاتها مع وزيرة التضامن على أن يكون البرنامج تشغيلي في المقام الأول وليس إغاثي، وأن يتم توفير المال لضمان نجاحه نظرا لأهميته كما سيتم متابعة تنفيذ المشروع ومعرفة محتاجي هذا الدعم.



واختتم حديثه مطالبًا بتحديد ومعرفة ثقافة المدعومين بالمشروع وتوفير لهم مشروعات تناسب فكرهم ولا تكون معقدة، وذلك حتى تضمن النجاح.