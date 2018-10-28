شوشة: تنمية سيناء تصب في صالح الأمن القومي المصري .. صور





وأكد أن التنمية تشمل تنمية البشر والأرض والموارد، وأن الدولة مسئولة عن تنمية الموارد، وأن الجهاز التنفيذي مسئول عن تنمية البشر وتنمية الأرض، معلنًا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء هي التنمية المجتمعية أهم من العوائد الاستثمارية؛ لأن التنمية المجتمعية تصب في مصلحة الأمن القومي.

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن حل المشكلة السكانية يأتي من خلال سيناء، حيث إنها تعد عنصرًا أساسيًا لحل المشكلة السكانية على مستوى الجمهورية، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور، وسكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدلي اليماني مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وسعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع رفح والشيخ زويد، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإدارات المركزية، أضاف أن التنمية على أرض سيناء تصب في صالح الأمن القومي المصري.