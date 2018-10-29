هل تعانين من زيادة الوزن؟ إليكِ رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها وإنقاص الوزن يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك، يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف، لـ"صدى البلد":
الإفطار اليومي:
3 ملاعق فول + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
الغداء اليومي:
طبق من شوربة الخضار + 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء
أو علبة تونه + نصف رغيف بلدى + طبق سلاطة خضراء
العشاء اليومي:
كوب زبادي + ثمرة فاكهة
الإفطار اليومي:
3 ملاعق فول + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
الغداء اليومي:
طبق من شوربة الخضار + 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء
أو علبة تونه + نصف رغيف بلدى + طبق سلاطة خضراء
العشاء اليومي:
كوب زبادي + ثمرة فاكهة