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مرأة

رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من زيادة الوزن؟ إليكِ رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها وإنقاص الوزن يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك، يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف، لـ"صدى البلد":

الإفطار اليومي:

3 ملاعق فول + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

الغداء اليومي:

طبق من شوربة الخضار + 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء

أو علبة تونه + نصف رغيف بلدى + طبق سلاطة خضراء

العشاء اليومي:

كوب زبادي + ثمرة فاكهة
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