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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة أبو تريكة في قضية التهرب الضريبي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
أبو تريكة
أبو تريكة
محمد العيسوي
تنظر محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم ، محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي، خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
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