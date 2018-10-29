مأساة حضانة الأم بين التنفيذ والإيقاف.. فيديو

مازال قانون حضانة الأم والأب تتراوح بين الرفض والموافقة، تحت أنظار المسؤولين داخل الدولة، وعلى الرغم من أنصاف القانون للمرأة إلى مازال هناك العيب القانون التي تمكن الزوج من نثر الأبناء من زوجته.



وعرض برنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مأساة بعض الأمهات التي لن يتمكن، من رؤية أبنائهم والحصول عليهم، بالرغم من إعطائهم الحق لرؤيتهم ولو مرة واحدة في الأسبوع.



وقالت إحدى الأمهات إنه طالبت الطلاق من زوجها، لوجود سوء تفاهم يمنعهم من التواجدا معا، مضيفة أنه لن تتوقع أن تكون هذه النتيجة هي المأساة التي تلزمها.



وأوضحت أخرى أنها تعرضت لتهديد من زوجه، وهي أن تتنازل عن دعوى النفقة وإمضائه على شيكات، من أجل ضمان الإفراج عن رؤية أبنائه.



وفي لحظة بكاء طالبوا كل منهم رجال القانون داخل الدولة المصرية، بالوقوف بجانبهم من أجل رؤيته أبنائهم وحضانتهم.



