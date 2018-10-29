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حوادث

اليوم.. محاكمة متهمي أحداث تجارة الأزهر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 7 متهمين، في أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة.
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