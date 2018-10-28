عمليات جراحية وتجهيز عرائس جديد واحد من الناس خلال الفترة القادمة

عرضت فضائية "النهار"، عبر برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي، تقريرا يرصد رحلة كفاح ونجاحات البرنامج على مدار 10 سنوات سابقة، بالإضافة إلى ما سوف يقدمه خلال هذا العام.





وأوضح التقرير، أن برنامج "واحد من الناس"، يعمل على الاستمرار في رسالته السامية التي تحولت إلي فكر وسلوك من قِبل القائمين عليه وأنه سيواصل مسيرته بعقد بروتوكولات تعاون مع نخبة من رواد العمل التطوعي.





وأضاف التقرير أن برنامج "واحد من الناس"، كعادته سوف يسهم في حل مشاكل المرضى والمحتاجين بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات.





وأشار التقرير إلي أن جمعية الأورمان سوف تقدم 100 طرف صناعي، و100 كرسي متحرك، بالإضافة إلي تجهيز 300 من العرائس اليتيمات، والمشاركة في 200 مشروع تنموي، وإجراء 200 عملية عيون، و50 عملية قلب مفتوح، والمساهمة في 100 قافلة غذائية، وسوف تشارك في تركيب اسقف للبيوت ووصلات المياه والكهرباء.





وأيضا مؤسسة صناع سوف تقدم لينا قوافل طبية متخصصة في العيون في جميع محافظات مصر واجراء العمليات لهم، والعمل علي استقبال 5 حالات زرع قرنية شهريا و60 حالة عمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء، وزرع عدسه وظفره شهريا للحالات غير القادرة وليس لها تأمين صحي، بالإضافة إلي توصيل 100 وصلة مياه خلال هذه السنة للقرى الأكثر احتياجا.





وذكر التقرير أن مؤسسة "واحد من الناس" سوف تقدم تجهيز عرائس ومشروعات وقوافل تنموية وعمل أسقف وسماعات أذن وزرع قوقعة.





وأكمل التقرير أنه تم الاتفاق مع جمعية رسالة على مساعدة وتبنى حالات البرنامج، وتركيب أطراف صناعية، وسماعات أذن، وتجهيز عرائس، وتسقيف منازل بالألواح الخشبية، بالإضافة إلي قوافل سلع غذائية.



