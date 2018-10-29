بدء تصوير فيلم كازابلانكا في الإسكندرية

قررت الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا" البدء في تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تكون البداية من مدينة الإسكندرية.



والفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسيتم تصويره بين مصر ودولتين على أعلى مستوى من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.



فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، وباسل خياط، وعمرو عبد الجليل، وجيهان خليل، وأحمد داش، والمغربي محمد مفتاح.