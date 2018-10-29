ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بدء تصوير فيلم كازابلانكا في الإسكندرية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا" البدء في تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تكون البداية من مدينة الإسكندرية.

والفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسيتم تصويره بين مصر ودولتين على أعلى مستوى من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، وباسل خياط، وعمرو عبد الجليل، وجيهان خليل، وأحمد داش، والمغربي محمد مفتاح.
loading...

ترشيحاتنا

لماذا تضع آبل توقيت 9:41 بجميع الصور الترويجية لهواتفها ؟

تاجر ألماس يهدي موظفيه 600 سيارة .. فيديو

موقع بريطاني يكشف مفاجأة حول مقتل أخطر نساء تنظيم داعش

بدء تصوير فيلم كازابلانكا في الإسكندرية

نائب رئيس جامعة عين شمس: ندوة تثقيفية بشأن انتخابات الطلاب.. غدا

ترامب البرازيلي يكتسح الانتخابات الرئاسية.. يهزم منافسه ذات الأصول العربية وسط مخاوف من آرائه المتطرفة

أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالشرقية

أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو

اليوم.. حماية المنافسة يعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة خطة الجهاز

تعرف على الآية القرآنية التي رددها رسول الله في صلاة القيام

ليستر سيتي يعلن رسميا مصرع رئيسه في تحطم طائرته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو
تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو
أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟