6.6 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافي شراء بقيمة 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وكشف أحدث تقرير للبورصة المصرية، استحواذ تعاملات المصريين على نسبة 68.90% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي.



بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.78%، والعرب على 8.32% خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



