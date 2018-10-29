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أخبار البلد

عبد الفتاح فكري: 750 جنيها منحة المولد النبوي للعاملين بالسكة الحديد والمترو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:47 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إن وزير النقل هشام عرفات وافق على منحة المولد النبوي الشريف للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة له.

وأكد فكري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الهيئة تعمل على قدم وساق لاستمرار عملها بكفاءة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفا أن الهيئة في الفترة الأخيرة رفع فيها معدل الإنتاج بطريقة ملحوظة.

وأوضح رئيس النقابة العامة أن المنحة بمبلغ قدره 750 جنيها وتأتي تقديرا من وزير النقل لمجهودات هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق.
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