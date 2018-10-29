موجز الأخبار.. السيسي في ألمانيا بدعوة من ميركل.. ومحمد هنيدي يحرج ياسمين الخطيب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، يقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار، يمكنك مشاهدته في الفيديو أدناه.



ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى ألمانيا تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث عمليات التعاون الثنائي، وتوقيع العديد من الاتفاقات على مدار زيارته.



ونشر الموقع ايضًا ما دار بين الكوميديان محمد هنيدي وياسمين الخطيب، حيث كتبت الخطيب بالخطأ عبر حسابها على تويتر معلومات عن عباس العقاد وانه عميد الأدب العربي، ولكن طه حسين هو عميد الأدب العربي، ودخل هنيدي للرد عليها وأحرجها.

