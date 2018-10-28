فاروق الباز : تواصل الرئيس السيسي مع الشباب يبث روح الأمل

أشاد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، بتواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب خلال منتديات الشباب معلقا " خطوة حقيقية لبث روح الأمل لدى الأجيال الجديدة ".



وأضاف الباز في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية " المحور" ، أن متوسط أعمار الأشخاص القائمين على تشغيل سفينة الفضاء "أبولو" 2011، لا يتجاوز 26 عامًا، قائلا " في الخارج يتم استغلال طاقات الشباب في سن الـ 20 عامًا ".



وأوضح أنه في مصر عندما يحاول أي شاب أن يشارك في أي عمل يكون الرد " انت جاي تعلمنا احنا شغالين من 20 سنة ".

