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أحمد موسى: فحص 6 ملايين شخص خلال حملة القضاء على فيروس سي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تم فحص 6 ملايين مواطن خلال شهر أكتوبر، منذ بداية الحملة وحتى ظهر اليوم الأحد، على نقاط المسح فى الـ 9 محافظات فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة»، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها فى الأول من شهر أكتوبر الحالى وتستمر حتى 30 نوفمبر.

وأشار "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "إلى وجود 25 وحدة ومركز صرف علاج فيروس "سي" فى الـ9 محافظات، فضلا عن 113 مركزا لعلاج الضغط والسكر والسمنة، مؤكدًا أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابتهم بفيروس "سي" من المواطنين.

وأكمل: "سيتم توفير دواء الأنسولين وتم توزيع مليون و750 ألف عبوة على المستشفيات والمديريات الصحية بالمحافظات طبقا لما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد".
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