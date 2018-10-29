برلمانية تقترح مشروع قانون لدعم خريجي دور الرعاية

أعلنت النائبة كارولين ماهر تقدمها بمشروع قانون لتمكين خريجي دور الرعاية، والذي سيعمل بدوره على دمج هؤلاء الخريجين في الحياة بطريقة سليمة، وكيفية مواجهة الصعوبات وحلها.



وأشارت كارولين في تصريحات لـ"صدي البلد" إلى أنه بعد وصول هؤلاء الشباب لسن ١٨ وخروجهم من دور الرعاية الاجتماعية، يكون من الصعب اعتمادهم على أنفسهم كليا كتوفير فرص عمل وإيجاد مسكن وغيرها من مستلزمات الحياة لأنفسهم، وبالتالي يجب على الدولة الالتزام بتقديم المساعدات لهم وجعل الأولوية لهم في الحصول علي الامتيازات كتوفير سكن في حالة عدم وجوده بعد خروجهم من الدار، بالإضافة إلي تقديم الإعانات لهم.



وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن هناك بعض الخريجين لديهم مواهب وقدرات عالية، والتي يجب علينا تنميتها واستغلالها بطريقة مثلى للارتقاء بالمجتمع، مؤكدة أن تركهم سيؤدي إلي دفن هذه المواهب أو استخدامها في اشياء ضارة تعوق تنمية المجتمع.