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مدير مخازن المتحف المصري الكبير يوضح كيفية اختيار القطع الأثرية المعروضة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال محمد بدر، مدير إدارة المخازن والتسجيل بالمتحف المصري الكبير، إن هناك عددًا من المراحل التي تمر بها القطع الأثرية قبل نقلها للمتحف المصري الكبير، تبدأ باختيار تلك القطع والتي يقوم بها فريق ميداني من خلال جولاتهم عبر أنحاء الجمهورية في مخازن الآثار والمتحف.

وأوضح "بدر"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مروج إبراهيم علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفريق اختار القطع التي تصلح للعرض داخل المتحف الكبير، والتي قد تفيد في الدراسات الأثرية.

وأشار مدير إدارة المخازن، إلي أن القطع الأثرية التي جُمعت تم عرضها على لجنة فنية من كبار علماء الآثار، والذين يعملون على انتقاء القطع الأثرية الهامة التي سوف تعرض في المعرض المصري الكبير.

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