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مرأة

ضعي الشوفان على بشرتك 15 دقيقة ولاحظي الفرق

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل بشرتك جافة وتشكل لك الكثير من الإزعاج؟ يمكنك محاربة جميع مشاكل البشرة بوصفة سهلة وسريعة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي، وهي تقوم على استخدام الزبادي والشوفان بجانب مكونات أخرى، إليكِ مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:

كل ما تحتاجين لإعداد القناع:

- كوب من اللبن الزبادي الطبيعي
- نصف الكوب من الشوفان
-ملعقة عسل
-ملعقة خل تفاح

كل ما تحتاجينن لتطبيق القناع:

فى وعاء أمزجى المكونات لتتجانس تماما ثم ضعي المزيج على البشرة لمدة مدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة ثم أغسلى وجهك بالماء الفاتر ويمكنك تكرار القناع 3 مرات أسبوعيًا وستندهشين بالنتيجة.
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