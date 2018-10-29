حبس عاطلين متهمين بسرقة كابلات كهربائية في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية من الطريق بقصد التصرف في بيعها.



كانت الخدمات الأمنية تلقت بلاغا بوجود شخصين يقومان بالحفر بالطريق الداعم اتجاه المعادى أمام مدخل طه حسين بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وبصحبتهم القوة المرافقة للقبض على المتهمين.



وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهما"عامر.ع.ك" 26 سنة حداد و سابق اتهامه فى قضايا، و"محمد.ع.ع" 17 سنة، عاطل، وبحوزتهما دراجة بخارية تروسيكل " بدون لوحات معدنية " حال قيامهما بتحميل 6 قطع من الكابلات الكهربائية بطول 20 مترًا، والخاصة بتجديد شبكة الكهرباء.



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية المضبوطة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت السابق.